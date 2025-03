Program Kariera. "Co trzeci stażysta dostaje ofertę pracy"

Stawki wahają się od 4700 do 8500 złotych za staż. Mówię studentom i absolwentom, że zawsze można coś tam negocjować - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera Marian Owerko. Z programu płatnych staży mogą skorzystać studenci i absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Wraz z początkiem marca wystartowała kolejna edycja Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Marian Owerko powiedział, że inicjatywa skierowana jest do "studentów od trzeciego do piątego roku i dla absolwentów, którzy nie skończyli 30 lat".

Program Kariera

- Firmy członków Polskiej Rady Biznesu oferują staże we wszystkich działach: od HR-u począwszy, poprzez inżynierię, R&D, IT, po cyberbezpieczeństwo. Nawet kierunki medyczne są mile widziane - wymieniał.

- Stawki zaczynają się od 4700 do 8500. Mogę zdradzić tajemnicę, że namawiam studentów oraz absolwentów i mówię im, że mogą zawsze coś tam negocjować z przyszłym stażodawcą, a może przyszłym pracodawcą - mówił.

Zwrócił uwagę, że to wieloletnia inicjatywa. - Staże organizujemy, jeżeli chodzi o organizację Polska Rada Biznesu, od 22 lat. Zapraszamy nie tylko w tym roku, ale też w kolejnych latach. W tym roku oferujemy 115 staży i w ramach 45 spółek, więc niektóre z nich oferują więcej niż jeden staż. Czas tych staży jest od 1 czerwca, ale tak naprawdę to ten okres jest negocjowalny, ale to nie ze względu na to, że ktoś się z firm upiera, tylko żeby dopasować idealnie czas stażu do stażysty, który też studiuje - mówił.

- Pierwotnie, czyli 22 lata temu, to był naprawdę taki program, który rzeczywiście miał misję, który miał zaoferować jakiś rozwój dla studentów. Natomiast HR-y naszych spółek powiedziały wyraźnie, my chcemy też móc oferować pracę. Statystyka pokazuje mniej więcej, że co trzeci stażysta dostaje ofertę pracy w którejś z naszych spółek lub też dostaje ofertę powrotu do stażu w przyszłym roku, czyli tak, jak być powinno - powiedział.

Kto może dostać się do programu?

- Aplikujemy od 1 marca, więc już program, rekrutacja do programu wystartowała, do 15 maja. Jak znam studentów, 12 maja wszyscy będą wysyłali (aplikacje - red.). Także serwery Polskiej Rady Biznesu są wzmocnione i czekają na wasze CV, czekają na wasze odważne kroki w waszym dorosłym życiu - mówił wiceprezes PRB.

Owerko zdradził też, do których studentów skierowana jest największa liczba staży. - To są kierunki politechniczne, czyli IT, programowanie, AI i cyberbezpieczeństwo. Tutaj widzę duże zainteresowanie firm. Natomiast to nie są tylko absolwenci, czy też studenci politechniki. To są też studenci i psychiatrii i SGGW, czyli R&D i żywność. To są też kierunki związane z marketingiem. Bardzo dużo wróciło kierunków związanych z marketingiem, ale tym troszkę innym niż tym, który ja studiowałem, bardziej związanym z social mediami. Też są kierunki związane z rozwojem produktu, też z ekspansją zagraniczną - mówił.

Jednym z patronów medialnych Programu Kariera jest TVN24 BiS.

