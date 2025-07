Krócej w pracy. "Wielki, pierwszy w tej części Europy, pilotaż"

– Krótszy czas pracy to także szansa dla starszych pracowników, aby odnaleźć się na rynku pracy. Chcą oni być aktywni na rynku pracy, ale czasami potrzebują nieco więcej odpoczynku. Krótszy czas pracy to, jak pokazują doświadczenia szeregu firm, które zdecydowały się na ten krok, to często większa wydajność pracy – zaznaczyła minister.

Pilotaż skróconego tygodnia pracy

– To jest pilotaż dobrowolny. Nie narzuca jednego modelu skrócenia czasu pracy. Nie decydujemy, czy ma być to czterodniowy tydzień pracy, czy siedmiogodzinny dzień pracy, czy jeszcze jakaś inna forma – powiedziała.

Dodała, że to, jak do pilotażu chciałyby podejść konkretne firmy, zależy od nich, od dialogu z pracownikami, od branży, od wielkości przedsiębiorstwa czy też od sposobu jego funkcjonowania.

– Pilotaż jest dla nich szansą, żeby sprawdzić, jak w praktyce może działać to, co za kilka, kilkanaście lat może stać się powszechną rzeczywistością – mówiła.

Dofinansowanie z ministerstwa

Nabór wniosków do udziału w pilotażu potrwa od 14 sierpnia do 15 września. Następnie komisja ministerialna wyłoni podmioty, które wezmą udział w programie.

Wskazała, że podmioty, które zakwalifikują się do udziału w programie, będą mogły otrzymać dofinansowanie na jego przeprowadzenie. Będzie to – jak mówiła – maksymalnie do miliona złotych dofinansowania, a koszt w przeliczeniu na jednego pracownika – do 20 tys. zł.