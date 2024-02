W Płońsku urzędnicy będą pracować w nocy i w wolne dni. "Chodzi o to, aby szybko reagować"

- Chcę rozwiązać problem od strony zarządzania i odpowiedzialności. Największy potencjał jest w Referacie Obsługi Targowisk, którym do tej pory kierował pan Rafał Jerzak, ponieważ są tam osoby pracujące w sobotę i niedzielę. Chodzi o to, aby szybko reagować i usuwać to, co jest pilne do naprawy, uprzątnięcia lub zabezpieczenia – również po godzinach pracy urzędu. Rafał Jerzak będzie dysponował upoważnieniem do wydawania poleceń w tym zakresie pracownikom urzędu, spółkom miejskim i innym jednostkom, np. ZGM (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - red.) - powiedział podczas konferencji prasowej na ten temat burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.