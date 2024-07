Wybiegł z koszykiem pełnym zakupów i trafił na parę policjantów

W koszyku alkohol i kawa, zatrzymany odpowie za kradzież

- Podejrzewali, że mężczyzna dopuścił się kradzieży, dlatego wjechali na teren parkingu, aby to sprawdzić. Podeszli do mężczyzny, przedstawili się i zapytali, czy to jego zakupy i czy posiada za nie paragon. Szybko okazało się, że pochodzą one z przestępstwa. Sprawca odepchnął koszyk i próbował uciec, ale udaremniła mu to policyjna para – opisuje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z komendy miejskiej w Radomiu