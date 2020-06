Urzędnicy przygotowują Karty Ucznia dla pierwszoklasistów 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przygotowuje się do kolejnego roku szkolnego i już teraz zbiera informacje o pierwszoklasistach, którzy rozpoczną we wrześniu naukę. Jak informują urzędnicy, chodzi o sprawne wyrabianie Kart Ucznia, które upoważniają do darmowych przejazdów komunikacją zbiorową.