Życie straciło ponad 100 osób. Trwa przeczesywanie gruzowisk

Jak przekazał Kevin Guthrie, dyrektor do spraw zarządzania kryzysowego Florydy, od czasu uderzenia Iana ratownicy dokonali pobieżnych inspekcji w 45 tysiącach budynków..

- Byliśmy mniej więcej pod każdym adresem - powiedział, zaznaczając, że ekipy zaczęły prowadzić dokładniejsze poszukiwania. - Uważamy, że przeszukaliśmy wszystko bardzo szybko. Teraz zrobimy to ponownie. Nie mówię, że nie znajdziemy nikogo innego. Możemy znaleźć inne osoby - dodał.

Od ubiegłej środy, kiedy to Ian uderzył w wybrzeże Florydy, potwierdzono śmierć co najmniej 103 osób. Zjawisko zeszło na ląd jako huragan czwartej kategorii, w którym porywy wiatru rozpędzały się do 240 kilometrów na godzinę.