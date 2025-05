Złowił ponad 100-kilogramowego suma

Wędkarz Joaquim Jonqueres złowił suma pospolitego (Silurus glanis) o długości 2,33 metra i wadze 102 kilogramów w rzece Ponsul, dopływie Tagu, w pobliżu miasta Castelo Branco. Choć ryba została złowiona na wędkę, to konieczny był udział trzech innych osób, które pomogły ujarzmić rybę. - Ryba wielokrotnie szarpała żyłkę, wynurzała się, by następnie z impetem iść na dno, stawiała opór przez około 30 minut - opowiadał Francuz. - Złapałem setki tych ryb, ale ta jest największa ze wszystkich. To dziwne uczucie pokonać rybę, która jest większa od łowiącego - powiedział wędkarz, precyzując, że suma wyłowił korzystając z 25-centymetrowego haczyka. Jak donoszą portugalskie media, to najcięższy sum, jaki dotąd został złowiony w Portugalii. Wędkarz złowił suma w ostatni weekend kwietnia.