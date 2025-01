Wodospad Niagara pod warstwą lodu i śniegu

Niagara, położona na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady, w niektórych miejscach pokryła się imponującą warstwą lodu. Na nagraniu udostępnionym we wtorek widać, jak jeden z najbardziej imponujących wodospadów świata wygląda w zimowym wydaniu.

Turyści, którzy we wtorek wybrali się na wycieczkę do Niagara Parks, byli zachwyceni scenerią.

- To niesamowite. Widziałam wodospad 20 lat temu w środku lata, a teraz jest to coś zupełnie innego. Jest trochę wietrznie, ale chcieliśmy przyjechać tu i zobaczyć go zimą - powiedziała Laura Jolly, turystka z Michigan.