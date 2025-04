Woda wyrzuciła bobra na plażę. "Był niezwykle odwodniony"

Jak informują lokalne media, bóbr pojawił się na plaży w Bredene w ubiegły weekend. Z początku zwierzę wydawało się być w dobrej kondycji i sprawiało wrażenie, jakby beztrosko kąpało się w Morzu Północnym. Jednak wezwani na miejsce strażacy natychmiast przetransportowali ssaka do specjalistycznego ośrodka.

- Był niezwykle odwodniony. Połknął dużo słonej wody, co nie jest dobre dla takich zwierząt, jak on - powiedziała biolożka Laure Desmet z Centrum Ratowania Ptaków i Dzikiej Przyrody w Ostendzie.

Powrót do zdrowia

Wyrzucony na brzeg bóbr został otoczony specjalistyczną opieką. Zwierzę dobrze je i pije oraz stopniowo wraca do zdrowia.

- Całkowicie pogryzł miskę z wodą. Może to wydawać się dziwne, ale dla nas to pozytywna wiadomość. To znak, że znalazł energię lub ma jej nadmiar - dodała biolożka.