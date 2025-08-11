Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

Do szpitala w Rzymie trafił czterolatek, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Jego życia nie udało się uratować. To kolejna ofiara tegorocznych upałów we Włoszech.

Rzymska para z czteroletnim dzieckiem przebywała na wakacjach na Sardynii w Olmedo, nieopodal Alghero. W sobotę, korzystając z chwili odpoczynku mamy i taty, dziecko wyszło na dłuższy czas na zewnątrz podczas upału. Gdy rodzice zorientowali się, że ich syna nie ma w domu, poszli go szukać.

Śmierć dziecka z powodu udaru cieplnego

Rodzice znaleźli swojego syna w aucie zaparkowanym przed domem na słońcu. Był nieprzytomny. Na miejsce przybyły służby ratunkowe i oddział Karabinierów z Alghero.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala w pobliskim Sassari w stanie krytycznym, wymagającym hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Podczas wstępnej diagnozy lekarze stwierdzili udar cieplny spowodowany długotrwałym narażeniem na słońce lub wysoką temperaturę.

W niedzielę wieczorem rodzice, w porozumieniu z lekarzami, zdecydowali o przewiezieniu chłopca do szpitala Gemelli w Rzymie w celu uzyskania bardziej odpowiedniego leczenia. Życia dziecka nie udało się jednak uratować.

Upały we Włoszech PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Kolejna ofiara upałów we Włoszech

Czterolatek stał się kolejną ofiarą tegorocznych upałów we Włoszech. Kolejna ich fala nadeszła przed piątkowym świętem Ferragosto, kiedy miliony Włochów i zagranicznych turystów przebywają na wakacjach.

W poniedziałek w związku z dokuczliwymi upałami Ministerstwo Zdrowia wprowadziło czerwony, najwyższy stopień alarmu w wielu miastach: Bolonii, Bolzano, Brescii, Turynie, Florencji, Latinie i Frosinone, głównie na północy kraju. We wtorek podobne ostrzeżenie będzie obowiązywać także w Rzymie, Mediolanie, Rieti i Perugii, a we środę jeszcze w Campobasso, Genui, Wenecji, Weronie i Viterbo.

Udar cieplny PAP/Maria Samczuk

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: PAP, ansa.it