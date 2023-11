Ostrzeżenie przed powodzią w Chorwacji, wiele zawieszonych połączeń kolejowych we Włoszech

Włoskie i chorwackie służby meteorologiczne w wielu regionach ogłosiły alerty pogodowe w związku z prognozowanym nadejściem szalejącego w Europie orkanu Ciaran. Spodziewane są ulewne opady deszczu. Na północy Chorwacji jeszcze w czwartek wieczorem może dojść do powodzi.

Alert pogodowy w Chorwacji został podniesiony do najwyższego, czerwonego poziomu. "Nad kraj nadciąga orkan Ciaran. Spada ciśnienie atmosferyczne, a z zachodu napływa coraz więcej chmur" - poinformował w czwartek Chorwacki Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ). Jak dodano, "to preludium do wyraźnej zmiany pogody".