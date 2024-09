Nad miastem latały dachy i billboardy. "Jeden z najpotężniejszych tajfunów dekady"

Supertajfun Yagi uderzył w sobotę w wybrzeża Wietnamu. Najsilniejsza burza, jaka w tym roku nawiedziła Azję, przyczyniła się do śmierci 19 osób na Filipinach i chińskiej wyspie Hajnan. Nad miastem Haifong latały zerwane dachy i szyldy reklamowe, porwane przez wiatr sięgający 160 kilometrów na godzinę.

Jeden z najpotężniejszych tajfunów dekady

Podczas uderzenia żywiołu po niebie latały metalowe blachy dachowe i szyldy reklamowe. Wiatr rozbijał szklane okna budynków i łamał gałęzie drzew. Ulice miasta opustoszały, ponieważ obywatele posłuchali wezwania władz do pozostania w domach. Wietnamskie Centrum Zarządzania Kryzysowego już od czwartku nawoływało do zachowania ostrożności.

Zamknięte szkoły i lotniska

Tajfun Yagi to najpotężniejsza burza, jaka w tym roku nawiedziła Azję. W piątek żywioł przetoczył się przez chińską wyspę Hajnan, gdzie według doniesień przyczynił się do śmierci trzech osób, a dziesiątki ranił. Żywioł zabił również co najmniej 16 osób na Filipinach, nad którymi przeszedł na początku tygodnia.