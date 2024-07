Wieloryb wywraca łódź, dwie osoby wpadają do wody. Nagranie

Humbak wyskoczył z wody, spadł na rufę łodzi motorowej i przewrócił ją wraz z załogą - do takiego zdarzenia doszło u wybrzeży amerykańskiego stanu New Hampshire. Całe zajście zostało uchwycone na nagraniu.

Wyskakujący z wody humbak wywrócił motorówkę u wybrzeży stanu New Hampshire, w której znajdowały się dwie osoby. Całe zdarzenie, które miało miejsce we wtorek, zostało zarejestrowane przez dwóch braci - Colina i Wyatta Yagerów, którzy pływali w pobliżu inną motorówką.

- To cud, że żyjemy. Gdy wieloryb spadł na motorówkę, chyba nie zdążyłem o niczym pomyśleć. To był tryb przetrwania. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym dwóm braciom, którzy sfilmowali cały wypadek. Bo od razu ruszyli nam z pomocą - dodał drugi pasażer.

Pomogli nastolatkowie

- Widziałem, co się dzieje. Pomyślałem sobie, po uderzeniu ich motorówka się przewróci. Zawróciłem i popłynąłem w ich stronę - powiedział Colin Yager, jeden z braci.

"Łódź była w złym miejscu"

- To był wypadek - powiedziała w rozmowie z portalem The Post Dianna Schulte, współzałożycielka i dyrektorka ds. badań w organizacji Blue Ocean Society for Marine Conservation, komentując nietypowe zajście. Dodała, że z nagrania wynika, że młody humbak żerował, gdy wynurzył się z wody. - Zwierzęta te wynurzają się z ławic ryb z szeroko otwartą paszczą, a następnie zamykają ją tuż przed wynurzeniem lub nawet po wynurzeniu - powiedział Schulte. - Łódź była w złym miejscu - dodała.