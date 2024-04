W zatoce była uwięziona od miesiąca. Młoda orka wypłynęła na otwarte wody Pacyfiku

Młodej orce, która była uwięziona w zatoce Little Espinosa w północno-zachodniej części wyspy Vancouver, udało się podczas przypływu pokonać piaszczystą płyciznę dzielącą zatokę od otwartych wód Pacyfiku - podały w piątek kanadyjskie media.

Publiczny nadawca CBC przekazał, że grupa obserwatorów popłynęła za zwierzęciem, by się upewnić, że dotarło ono do oceanu.

Historia uwięzionej w zatoce orki

Uwięzioną w zatoce dwuletnią orkę zaobserwowano po raz pierwszy pod koniec marca. Indianie Ehattesaht, którzy mieszkają w pobliżu zatoki, nadali orce imię Kwiisahi'is, co znaczy Mały Dzielny Myśliwy. Uwięziona wraz z nią w zatoce była jej matka, która zmarła 23 marca.

Ratownicy wielokrotnie próbowali skłonić młodą orkę do wypłynięcia w stronę stada, ale ich działania były bezskuteczne. Planowano też użycie śmigłowca i przygotowywano alternatywne metody, takie jak użycie płachty i przewóz ciężarówką. Do akcji włączyła się nawet kilka dni temu skrzypaczka Carol Love, która stojąc na moście nad przesmykiem prowadzącym do oceanu, starała się zwrócić uwagę zwierzęcia swoją grą.