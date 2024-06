W niecały tydzień do kostnicy trafiło 586 ciał. Mógł się do tego przyczynić upał

W czasie ostatnich upalnych dni w Karaczi w Pakistanie gwałtownie wzrosła liczba zgonów. Tamtejsza fundacja Edhi podała, że tylko we wtorek do miejskiej kostnicy przywieziono ponad 140 ciał, a w niecały tydzień - blisko 600.

Pakistańska fundacja humanitarna Edhi poinformowała, że choć jeszcze niedawno służby przewoziły do miejskiej kostnicy zwłoki około 30-40 osób na dobę, to we wtorek było to 141 ciał. W sumie w ciągu ostatnich sześciu dni do kostnicy w Karaczi trafiło 586 ciał. Jak zaznacza BBC, która cytuje raport fundacji, nie sposób jednak stwierdzić jednoznacznie, że śmierć tych osób została spowodowana wyłącznie przez upały.