To mogą być najgorętsze święta od lat. "Spodziewamy się najgorszego"

Największe zagrożenie pożarowe

- Jesteśmy w jednym z najbardziej suchych okresów w historii Australii Południowej - powiedział we wtorek premier Australii Południowej Peter Malinauskas.

Najgorętsze święta od lat

Eksperci prognozują, że w nadchodzących dniach pożary mogą objąć cały kraj, a sprzyjające warunki atmosferyczne - silny wiatr oraz ekstremalne upały - mogą pogorszyć sytuację. Prognozy wskazują, że w Melbourne i okolicach termometry mogą wskazać 40 st. C, a w Adelajdzie - 37 st. C, co uczyni tegoroczne Boże Narodzenie najgorętszym od 2016 roku. Najcieplej ma być w drugi dzień świąt - w Wiktorii tego dnia obowiązywać będzie całkowity zakaz rozpalania ognia.