Skwar w USA. Jest ofiara śmiertelna

Wschodnia część Stanów Zjednoczonych zmaga się z upałami. We wtorek w Central Parku w Nowym Jorku temperatura osiągnęła rekordowe jak na tę porę roku 36,6 st. C. Jeszcze goręcej było na lotnisku JFK w tym samym mieście, gdzie odnotowano niemal 39 st. C. Jak poinformowała Krajowa Służba Meteorologiczna, była to najwyższa wartość zmierzona tam w czerwcu.