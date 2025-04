Stuletnie żółwie zdecydowały się na pierwsze dziecko

Dwa żółwie słoniowe w jednym z zoo w Filadelfii po raz pierwszy zostały rodzicami, wydając na świat cztery młode. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dlatego, że ten podgatunek żółwia jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Również dlatego, że świeżo upieczeni rodzice są około stulatkami.

Jak poinformowało w czwartek zoo w Filadelfii, para żyjących tam około stuletnich żółwi słoniowych z podgatunku Western Santa Cruz po raz pierwszy została rodzicami. Cztery młode żółwie wykluły się z jaj złożonych przez samicę o imieniu Mommy, która jest najstarszą mieszkanką zoo. Zarówno jej wiek, jak i ojca młodych - samca o imieniu Abrazzo - szacuje się na około sto lat.

Media zauważają, że to przełomowy moment w ponad 150-letniej historii zoo w Filadelfii, ponieważ nigdy wcześniej nie odnotowano tam narodzin takich żółwi. - To kamień milowy w historii zoo w Filadelfii. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się tą wiadomością z naszym miastem, regionem i światem - powiedziała dyrektorka zoo dr Jo-Elle Mogerman, cytowana przez BBC. - Mommy jest z nami od 1932 roku, więc każdy, kto odwiedził nas (zoo) w ciągu ostatnich 92 lat, prawdopodobnie ją widział. Naszą wizją jest, by te młode żółwie za 100 lat stały się częścią stabilnej populacji żółwi słoniowych na zdrowej planecie - dodał.

Mommy jest uznawana za najstarszą żyjącą żółwicę tego podgatunku. Złożyła 16 jaj w listopadzie 2024 roku. Do tej pory wykluły się z nich cztery młode - pierwsze z nich 27 lutego. Jak poinformowało zoo, młode ważną od 70 do 80 gramów, "odżywiają się i rosną prawidłowo". Pozostałe jaja są nadal monitorowane, co daje nadzieję na kolejne narodziny w najbliższych tygodniach. Młode po raz pierwszy będzie można zobaczyć w zoo w Filadelfii 23 kwietnia 2025 roku, czyli w 93. rocznicę przybycia Mommy do tego ogrodu.

Podgatunek krytycznie zagrożony

Żółwica Mommy przybyła do ogrodu zoologicznego w Filadelfii 23 kwietnia 1932 roku, co oznacza, że jest jego mieszkanką od 92 lat. Uważa się, że miała wówczas około czterech lat, na podstawie czego szacuje się jej obecny wiek na około sto lat. Z kolei będący w podobnym wieku Abrazzo dołączył do tego zoo w grudniu 2020 roku.

Podgatunek żółwi słoniowych Western Santa Cruz jest krytycznie zagrożony wyginięciem. W amerykańskich ogrodach zoologicznych znajduje się mniej niż 50 osobników tego rodzaju, a na całym świecie na wolności jest ich ok. 3400.

