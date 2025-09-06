Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

6 września 2025, 16:51
Źródło:
Los Angeles Times, CBS News
Strażacy walczą z pożarem nieopodal Jurupa Valley w Kalifornii
Strażacy walczą z pożarem nieopodal Jurupa Valley w KaliforniiENEX
wideo 2/2
Strażacy walczą z pożarem nieopodal Jurupa Valley w KaliforniiENEX

W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

PogodaDługoterminowaWeekend

Ogień pojawił się w piątek po południu w pobliżu miasta Jurupa Valley w hrabstwie Riverside w południowej Kalifornii. Został nazwany Pyrite Fire (pol. pirytowym pożarem) i zaczął się szybko rozprzestrzeniać.

Ponad 160 hektarów w ogniu

W piątek po godzinie 17 lokalnego czasu ogień objął obszar o powierzchni około sześciu hektarów. O godzinie 23.30 straż pożarna hrabstwa Riverside poinformowała, że pożar trawi już około 160 hektarów i został opanowany zaledwie w pięciu procentach.

Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej przekazał, że do powstrzymania żywiołu wysłano ponad 300 strażaków dysponujących 40 wozami strażackimi, dwoma śmigłowcami i dwoma pojazdami gaśniczymi. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.

Pożar nieopodal Jurupa Valley w Kalifornii objął ponad 160 hektarówENEX

Ewakuacja mieszkańców

Szybko rozprzestrzeniający się ogień zmusił władze do wydania nakazu ewakuacji części mieszkańcom Jurupa Valley. W lokalnej szkole średniej zlokalizowano ośrodek ewakuacyjny, a nieopodal - schronisko dla zwierząt. Strażacy przekazali, że nie odnotowano rannych, a ogień nie uszkodził żadnych budynków.

Wieczorem pożar zmierzał w kierunku hrabstwa San Bernardino. Z pobliskiego miasta Fontana było widać płomienie i dym na zboczu wzgórza. Rzecznik lokalnej straży pożarnej Shawn Millerick poinformował jednak, że dzięki wysiłkom strażaków ogień nie zagraża mieszkańcom miasta i na razie nie wydano nakazu ewakuacji na jego obszarze.

"Pirotowy pożar" w Kalifornii widziany z lotu ptaka
"Pirotowy pożar" w Kalifornii widziany z lotu ptakaENEX

Autorka/Autor:Krzysztof Posytek

Źródło: Los Angeles Times, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

KaliforniaUSAPożary
Pozostałe wiadomości

O ile w niedzielę Polska będzie rozdarta między niżem a wyżem, tak na początku przyszłego tygodnia stery przejmie układ wysokiego ciśnienia. Oznacza to powrót pogodnej aury i wyższych temperatur. Taka sielanka nie potrwa jednak długo.

Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni

Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni

6 września 2025, 15:47
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami i ulewami. Miejscami obowiązują też alarmy przed skwarem. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ulewy, burze i skwar. IMGW ostrzega

Ulewy, burze i skwar. IMGW ostrzega

6 września 2025, 6:53
Aktualizacja: 6 września 2025, 15:04
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Gdzie jest burza? W sobotę 6.09 wciąż grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju

Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju

6 września 2025, 7:44
Aktualizacja: 6 września 2025, 16:15
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

6 września 2025, 13:15
Źródło:
The Guardian, The Hindu, Reuters

Japonia zmaga się ze skutkami tajfunu Peipah, który we wtorek nawiedził kraj. Żywioł, który obecnie jest już burzą tropikalną, uszkodził wiele budynków i ranił ponad 20 osób, w tym niektóre poważnie.

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

6 września 2025, 12:04
Źródło:
Reuters, NHK

Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP

Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

W tym kraju pioruny biją na odwrót

W tym kraju pioruny biją na odwrót

6 września 2025, 11:09
Źródło:
ENEX, NOS

Sobota to kolejny dzień, który upłynie pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych. Jak opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nad Polską znajduje się "uwięziony" front atmosferyczny niosący opady, lokalnie także burze. Po jego zaniknięciu czeka nas jednak wyraźna zmiana na plus.

Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi

Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi

6 września 2025, 9:45
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl

Lodowce Pamiru w Azji Środkowej były do tej pory uważane za najbardziej odporne na zmiany klimatu. Okazuje się jednak, że gwałtownie topnieją, co stwarza zagrożenie zarówno dla globalnego klimatu, jak i milionów mieszkańców regionu.

Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją

Miały być odporne na zmiany klimatu. Topnieją

6 września 2025, 8:43
Źródło:
PAP

Pogoda na dziś. W sobotę 6.09 w części kraju będzie padać i grzmieć. W drugiej części dnia prognozowane są jednak rozpogodzenia. Miejscami będzie chłodno - temperatura nie przekroczy 19 stopni.

Pogoda na dziś - sobota, 6.09. Polska podzieli się na chłodną i gorącą

Pogoda na dziś - sobota, 6.09. Polska podzieli się na chłodną i gorącą

6 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

To może być naprawdę gorący wrzesień

To może być naprawdę gorący wrzesień

5 września 2025, 8:47
Źródło:
TVN24+

Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

5 września 2025, 15:21
Źródło:
WMO, France 24

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne - całkowite zaćmienie Księżyca. Dojdzie do niego w najbliższą niedzielę. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo. 

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

5 września 2025, 10:43
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl, Z głową w gwiazdach

Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

Paraliż miasta po przejściu huraganu

Paraliż miasta po przejściu huraganu

5 września 2025, 11:38
Źródło:
Reuters, NHC

Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

5 września 2025, 12:39
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

5 września 2025, 9:47
Źródło:
KFSM, Arkansas Times

Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

4 września 2025, 19:58
Źródło:
PAP, AP News

W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

4 września 2025, 17:36
Źródło:
Reuters

U wybrzeży Florydy doszło do ataku rekina na 8-latka, który uprawiał snorkeling. Stało się to na oczach jego ojca.

Rekin ugryzł 8-latka

Rekin ugryzł 8-latka

4 września 2025, 16:59
Źródło:
CNN, ABC News

Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

Świetlista kula nad Polską

Świetlista kula nad Polską

4 września 2025, 15:03
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Afganistanie wzrósł w czwartek do ponad 2200 osób. Służby wciąż poszukują ocalałych we wschodnich prowincjach. W obliczu rosnących potrzeb i ograniczonych środków na pomoc, mieszkańcy mierzą się z pogłębiającym kryzysem humanitarnym.

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

4 września 2025, 13:38
Źródło:
Reuters, PAP

Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

4 września 2025, 12:18
Źródło:
phys.org

Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

4 września 2025, 14:14
Źródło:
phys.org, livescience.com

Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

4 września 2025, 7:51
Źródło:
CNN, AP, The Guardian, Reuters

W zoo w Portland w stanie Oregon doszło do niecodziennej sytuacji - lwica zauważyła ukrytą kamerę i zaczęła ją gryźć, pokazując widzom wnętrze swojej paszczy. Wideo opublikowane w mediach społecznościowych chętnie komentowali internauci.

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

4 września 2025, 13:09
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl