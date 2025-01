Nadchodzą historyczne opady śniegu. Władze ogłaszają stan wyjątkowy

Mróz i obfite opady śniegu przetaczają się nad Stanami Zjednoczonymi. Zawieje i zamiecie spodziewane są w pasie od Teksasu po południowo-wschodnie wybrzeże kraju, także w miejscach, gdzie są one rzadkością. Mieszkańcy północnych regionów mierzą się natomiast z przenikającym do kości zimnem.

Jak podała telewizja CNN, niebezpieczne mrozy mogą dotknąć nawet ponad 220 milionów mieszkańców Stanów. W Luizjanie, Georgii, Alabamie, Missisipi i na Florydzie ogłoszono stan wyjątkowy, a w Teksasie władze zmobilizowały dwie agencje stanowe do walki ze skutkami śnieżyc.

Zimne południe

Na historyczne opady śniegu szykuje się największe miasto stanu, Nowy Orlean. Według prognoz do wtorkowego poranka ma tam spaść nawet 8 centymetrów śniegu - tak grubej pokrywy śnieżnej nie zanotowano tam nigdy. W Nowym Orleanie po raz ostatni mierzalne opady śniegu wystąpiły w 2009 roku, a rekord z 1963 roku wyniósł niecałe 7 cm. W północnych dzielnicach do końca dnia może nagromadzić się go nawet ponad 17 cm.