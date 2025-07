Deszcz zalał metro, pasażerowie wskakiwali na siedzenia

Woda wdarła się do wagonów metra

"Takie warunki są nie do przyjęcia"

- Kiedy tu pada, to po prostu tragedia. Nie wiem, co jest z tym odpływem nie tak. Przecież ktoś może się tu poślizgnąć i zrobić sobie krzywdę - mówił jeden z pasażerów. - To bardzo frustrujące. Ludzie chcą po prostu wrócić do domu. Takie warunki są nie do przyjęcia - wtórował mu kolejny.