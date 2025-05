Ćwierć miliarda pszczół uciekło z przewróconej ciężarówki. Władze ostrzegają

Do wypadku doszło w piątek. Ciężarówka przewożąca ule z pszczołami miodnymi przewróciła się na drodze w pobliżu miasta Lynden położonego w hrabstwie Whatcom w stanie Waszyngton. Zdaniem rzeczniczki ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa Whatcom - Amy Cloud - kierowca nie źle wszedł w ostry zakręt, co spowodowało, że naczepa stoczyła się do rowu. - Nie odniósł on obrażeń - dodała.