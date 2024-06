Urodziły się bliźnięta słoni. "To cud"

W Tajlandii urodziły się bliźnięta słoni. Ciąża bliźniacza u tego gatunku jest niezwykle rzadka. - To cud - powiedziała w rozmowie z BBC weterynarz Lardthongtare Meepan, która odbierała poród.

- Kiedy wyciągnęliśmy spod matki drugie słoniątko, wszyscy wiwatowaliśmy, bo to cud - powiedziała w rozmowie z BBC lekarz weterynarii Lardthongtare Meepan, która odbierała poród. - Zawsze chcieliśmy zobaczyć bliźnięta słoni, ale nie każdy może to zobaczyć, ponieważ nie zdarza się to często - powiedziała Meepan, która dorastała w parku słoni i sama jest matką bliźniąt.