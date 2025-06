46 stopni w czerwcu. Padł historyczny rekord

W gminie El Granado w Andaluzji w południowo-zachodniej Hiszpanii odnotowano w sobotę rekordową temperaturę w czerwcu. Było to 46 stopni Celsjusza. Do tej pory za najwyższą temperaturę w historii pomiarów dla tego miesiąca w kraju uznawano 45,2 st. C, zanotowane w Sewilli w 1965 r. - poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET.