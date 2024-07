Upały na Cyprze. Skwar zabił trzy osoby

Cypryjski departament meteorologii (DOM) ostrzega przed spiekotą. Trzy osoby zmarły, a co najmniej kilka trafiło do szpitali w trakcie trwającej właśnie fali upałów na wyspie. Miejscami temperatura może przekroczyć 40 stopni Celsjusza.

Według ostrzeżeń DOM w poniedziałek temperatura ma miejscami wzrosnąć do maksymalnie 42 stopni Celsjusza. Cypryjska ochrona zdrowia zaalarmowała, że w związku z przedłużającą się falą upałów w kraju wzrosła liczba przypadków przegrzania organizmu. Łącznie na skutek upałów na Cyprze jak dotąd zmarły trzy osoby.

Ofiary upałów

Ostatnia ofiara śmiertelna upału to 64-latka, która zmarła z powodu udaru cieplnego w szpitalu w Nikozji - podał w poniedziałek serwis Cyprus Mail. W tym samym szpitalu leczeni są trzej inni pacjenci, którzy wymagali hospitalizacji po przegrzaniu.

Media przytoczyły również historię poborowych w wieku 17 i 18 lat, którzy w zeszłym tygodniu na skutek upałów stracili przytomność. 17-latka w krytycznym stanie przetransportowano karetką powietrzną do Francji w celu dalszego leczenia. Trafił on do Szpitala Uniwersyteckiego w Paryżu, gdzie utrzymywany był w stanie śpiączki farmakologicznej. Koszt transportu rodziny chorego pokryła Gwardia Narodowa. W poniedziałek lekarze podjęli decyzję o powolnym wybudzeniu wojskowego. Drugi poborowy znalazł się w szpitalu w Nikozji. 18-latek przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, jego stan określano jako krytyczny. Stan obu młodych mężczyzn się poprawia.