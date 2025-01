Trzęsienie ziemi w Tybecie. Nieznana jest liczba zaginionych

Ponad 400 osób zostało uratowanych przez służby po wtorkowym trzęsieniu ziemi w Tybecie - przekazały chińskie władze. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa od kilkudziesięciu godzin i przebiega w trudnych warunkach przy ujemnej temperaturze. Do tej pory potwierdzono śmierć 126 osób, prawie 200 zostało rannych.

We wtorek czasu lokalnego południowo-zachodnie regiony Chin nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8. Epicentrum wstrząsów, które wystąpiły o godz. 9.05 (godz. 2.05 w Polsce), znajdowało się w powiecie Tingri, ok. 150 km na południowy zachód od świętego dla Tybetańczyków miasta Xigaze (Shigatse), niedaleko najwyższej góry świata - Mount Everestu. Do aktywności sejsmicznej doszło na głębokości 10 km, a wstrząsy były odczuwalne także w Nepalu, Bhutanie i Indiach.