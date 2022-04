Zawrzało w Pacyficznym Pierścieniu Ognia

W regionie Pacyficznego Pierścienia Ognia niedziela nie upływa spokojnie. Doszło tam do dwóch silnych trzęsień ziemi. W Vanuatu zjawisko miało magnitudę 5,8, zaś w Indonezji - 5,6.

Wcześniej informowano, że ziemia zadrżała także w indonezyjskim Biak. To zjawisko było jednak słabsze - o magnitudzie 5,6 - za to o wiele płytsze. Jak przekazało EMSC doszło do niego na głębokości zaledwie 5 km.