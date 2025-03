Tak ciepłego początku marca nie było w tym miejscu od ponad 150 lat

Pierwsze dni marca tego roku zapisały się w historii Szanghaju. W sobotę oraz niedzielę temperatura maksymalna w położonym na wschodzie Chin mieście przekroczyła 28 stopni Celsjusza. Zdaniem lokalnych mediów jest to najcieplejszy początek tego miesiąca w historii pomiarów, czyli od 1873 roku.

Według służb meteorologicznych w sobotę temperatura maksymalna w centrum Szanghaju wyniosła 28 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej było w niedzielę. O godzinie 14 obserwatorium Xujiahui odnotowało 28,5 st. C, a termometry w obszarach podmiejskich Baoshan i Qingpu wskazały nawet 29 st. C. Jak podał dziennik "Global Times", jest to najgorętszy początek marca od 1873 roku, czyli od momentu zbierania danych.