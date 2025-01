Odczują prawie -50 stopni, spadnie niemal metr śniegu. Trwają ostatnie przygotowania

Odmrożenia w pięć minut

Jak przewidują meteorolodzy, do poniedziałkowego poranka w niektórych częściach Massachusetts, New Hampshire, Maine i Connecticut może spaść do 25 centymetrów śniegu, a wzdłuż jeziora Ontario za sprawą efektu jeziora - nawet do 90 cm. Na intensywne jak na ten region opady śniegu przygotowuje się także Nowy Orlean, gdzie spodziewane jest także osadzenie się kilkucentymetrowej warstwy lodu na jezdniach.