Ryzyko "megatrzęsienia" ziemi. Premier Japonii odwołał podróż zagraniczną

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło w czwartek południowy zachód Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna (JAM) podała, że epicentrum znajdowało się około 30 kilometrów od wybrzeża prefektury Miyazaki położonej na wyspie Kiusiu. Krótko po tym JAM po raz pierwszy w historii wydała pilne zalecenie w sprawie "megawstrząsów", ostrzegając, że prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia wzdłuż Uskoku Nankai, rozciągającego się od południowo-zachodniej do środkowej Japonii, jest "stosunkowo wyższe niż zwykle".

W związku z tym ostrzeżeniem spółka Central Japan Railway Co. poinformowała, że ​​przez około tydzień linia kolejowa Tokaido Shinkansen będzie kursować wolniej niż zwykle, zawieszając jednocześnie ruch niektórych pociągów ekspresowych w zachodniej części kraju.

Ostrzeżenia przed "megawstrząsami"

W styczniu rządowy Komitet Badań nad Trzęsieniami Ziemi prognozował, że trzęsienie ziemi o magnitudzie od 8 do 9 w uskoku Nankai może wystąpić wzdłuż granicy płyt tektonicznych między zatoką Suruga w prefekturze Shizuoka a obszarami morskimi u wybrzeży wyspy Kiusiu. Jak ostrzeżono, mogłoby to skutkować silnym tsunami, w wyniku którego - według najgorszego scenariusza - zginęłoby ponad 230 tysięcy osób, a około dwa miliony budynków uległoby zniszczeniu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak silnego trzęsienia ziemi w pobliżu Rowu Nankai w ciągu najbliższych 30 lat wynosi 70-80 procent - podała agencja Kyodo. - Cała strefa subdukcji (miejsce, gdzie jedna płyta tektoniczna jest wciągana pod drugą) Nankai podzielona jest na pięć podstref uskokowych. Historycznie były nawiedzane przez duże trzęsienia ziemi, powstające na styku płyt tektonicznych, ze średnią częstotliwością około 100 lat - wyjaśnił dr hab. inż. Andrzej Górszczyk z Zakładu Obrazowania Geofizycznego IGF PAN. Ekspert zaznaczył, że wysoka magnituda czwartkowego trzęsienia i jego przybliżone hipocentrum na głębokości 30 kilometrów wskazuje, że "z dużym prawdopodobieństwem" mamy do czynienia ze wsunięciem się filipińskiej płyty tektonicznej pod płytę eurazjatycką.