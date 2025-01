Runął wyciąg narciarski w Hiszpanii. Kilkadziesiąt osób rannych

W sobotę doszło do zawalenia się wyciągu narciarskiego w ośrodku Astun w hiszpańskim regionie Aragonia. Co najmniej 30 osób zostało rannych - donoszą lokalne media. Na miejscu trwają intensywne działania służb.

Do sieci trafiło nagranie koła napędowego wyciągu, które runęło na ziemię. Według świadków problem z liną doprowadził do urwania się koła, co doprowadziło do licznych upadków narciarzy z krzesełek. Blisko 80 zostało uwięzionych na krzesełkach nieczynnego wyciągu.