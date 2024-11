Rosyjski statek dotarł na ISS, kosmonauci poczuli "toksyczny" odór

Do zdarzenia doszło 23 listopada. W rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) załoga przygotowała się do przyjęcia ładunku transportowanego na pokładzie bezzałogowego modułu Progress 90. Kapsuła poprawnie zadokowała do stacji, jednak gdy kosmonauci otworzyli właz, poczuli nieprzyjemny zapach i zaobserwowali niewielkie kropelki unoszące się dookoła nich.