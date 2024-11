Lokalna chilijska społeczność wraz z ekspertami chcą podjąć walkę z kierowcami aut i ciężarówek, którzy od lat niszczą geoglify na pustyni Atakama. Gigantyczne rysunki przedstawiające między innymi zwierzęta lub figury geometryczne są coraz bardziej przykrywane przez ślady opon. Jak się jednak okazuje, obrońcy olbrzymich rzeźb chcą pozostawić na geoglifach rysy spowodowane działalnością człowieka, żeby były one przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Organizacje ochrony środowiska i lokalna społeczność od dłuższego chcą podjąć kroki w celu powstrzymania niszczących działań. Wśród obrońców pojawił się także pomysł, by nie usuwać śladów opon z geoglifów, które miałyby pozostać przestrogą dla przyszłych pokoleń.

"Należy do nas wszystkich"

Geoglify, przez swoje położenie na otwartej przestrzeni, należą do grupy zabytków najbardziej narażonych na zniszczenia. Ich ochroną od lat zajmują się lokalni mieszkańcy, władze, a także muzeum.

- Chcemy uświadomić wszystkim, że nie jest to tylko obiekt dziedzictwa kulturowego, ale należy do nas wszystkich - podkreślił Angelo Araya, jeden z członków lokalnej społeczności.

Przykład dla innych pokoleń

Jak się jednak okazuje, obrońcy unikalnych geoglifów chcą, by ślady i rysy opon pozostały na olbrzymich rzeźbach. W taki sposób ma zostać wysłany szczególny komunikat.

- To będzie przykład pokazujący przyszłym pokoleniom, czego nie należy robić z naszym dziedzictwem, bez względu na to, jak jest to dla nas bolesne lub ile złości, dyskomfortu lub urazy czujemy wobec niego - dodał Jose Barraza.