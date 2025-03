Przeżył 95 dni na Pacyfiku. "Jadłem karaluchy, ptaki, żółwie"

"Nie chciałem umierać"

Jak podały lokalne media, rodzina Napy szybko zgłosiła jego zaginięcie, ale peruwiańskie patrole morskie nie były w stanie go zlokalizować. Dopiero w środę łódź została zauważona przez strażników morskich z Ekwadoru. Rybak dryfował ponad tysiąc kilometrów od lądu, był mocno odwodniony i osłabiony.

Mężczyzna powiedział, że sił dodawało mu myślenie o rodzinie, w tym dwumiesięcznej wnuczce. Przez ostatnie 15 dni na morzu nie udało mu się znaleźć nic do jedzenia, ale przeżył na wodzie deszczowej, którą zebrał na łodzi. Napa trafił na obserwację do szpitala w Paita, niedaleko granicy z Ekwadorem. Gdy jego stan się ustabilizował, został przewieziony do Limy, gdzie w sobotę spotkał się z rodziną.