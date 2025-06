Przez kilka godzin kryli się w kontenerach. Dookoła szalał pożar

Kanadę od tygodni trawią pożary lasu. Ogień, do tej pory szalał głównie w środkowej i zachodniej części kraju, ale w weekend płomienie pojawiły się także na wschodzie. Jeden z nich poważnie zagroził życiu i zdrowiu grupy robotników pracujących na placu budowy w Sandy Lake First Nation prowincji Ontario.

"Nie mogę przestać o tym myśleć"

- Obserwowaliśmy to, co mogło się z nami stać, my również mogliśmy zginąć w tym pożarze (...) całe nasze szkolenie się przydało. Na szczęście jesteśmy bezpieczni, wszyscy w większości wróciliśmy do naszych rodzin, ale nie mogę przestać o tym myśleć, co mogło się nam przydarzyć - powiedział jeden z robotników, Neal Gillespie.