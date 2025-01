Przekroczył prędkość, będąc pod wpływem. W aucie miał wychudzonego czepiaka

W poniedziałek patrol drogowy z miasta Madera w Kalifornii zatrzymał mężczyznę, który nie tylko przekroczył prędkość, lecz także prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. W jego aucie znajdował się czepiak. Posiadanie tej małpy jest w Kalifornii nielegalne. Mężczyzna trafił do aresztu, a zwierzątko zostało zabrane przez pracowników służby ochrony zwierząt i umieszczone w ogrodzie zoologicznym w mieście Oakland.

"Powrót do normalnego stanu zajmie zwierzęciu miesiące"

- Powrót do zdrowia zajmie zwierzęciu miesiące - przekazała w weekend Colleen Kinzley, wiceprezeska ds. opieki nad zwierzętami w zoo w Oakland. - To naprawdę straszne, będzie przeżywać traumę do końca życia - zaznaczyła, podkreślając, że zwierzęciu nie było dane stworzyć więzi rodzinnych.