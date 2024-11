"Za to porzucenie musi zostać poniesiona odpowiedzialność"

Tysiące osób zgromadziły się w sobotę w centrum Walencji, by skrytykować działania podejmowane podczas październikowej powodzi, która pochłonęła życie ponad 200 osób. Protestujący domagają się między innymi ustąpienia Carlosa Mazóna, prezydenta wspólnoty autonomicznej.

Demonstranci potępiają działania, jakie były podejmowane podczas powodzi, do jakiej doszło na terenie wspólnoty autonomicznej Walencja, a także zarządzanie kryzysowe po ustąpieniu wielkiej wody. Protestujący wywiesili banery wzywające do sprawiedliwości i odpowiedzialności. Jak podaje agencja informacyjna AP, część demonstrantów starła się z policją przed ratuszem w Walencji, gdzie rozpoczął się marsz do siedziby regionalnego rządu. Policja używała pałek, aby ich odpędzić.