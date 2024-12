Pożar na Majorce. Zmagania z nim trwały kilkadziesiąt godzin

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w lesie niedaleko miejscowości Andratx na północnym zachodzie Majorki. Przyczynę pojawienia się ognia badają służby, ale najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, ze wywołało go uderzenie pioruna. W ostatnich dniach na wyspie nie padało, co spowodowało, że ściółka była bardzo sucha.