Wieloryby wyrzucone na brzeg przez tsunami? Ekspert wyjaśnia nagranie

Wieloryby wyrzucone na brzeg

Wyemitowane przez siebie nagranie wyjaśniła niedługo później japońska stacja NHK. Jak wskazała, woda rzeczywiście wyrzuciła na japoński brzeg cztery wieloryby w mieście Tateyama w prefekturze Chiba. Miało to jednak miejsce wieczorem 29 lipca, jeszcze przed trzęsieniem ziemi u wybrzeży Kamczatki. Ssaki zostały zauważone około godz. 20 czasu lokalnego przez przypadkową osobę, która zawiadomiła policję, że wydają się one być uwięzione na płytkich wodach. Trzęsienie ziemi nastąpiło zaś dopiero kilka godzin później.

Wiadomo, że zwierzęta były duże, co najmniej jeden z wielorybów mierzył ok. ośmiu metrów długości. Nie ma natomiast informacji, czy przeżyły, ani czy podjęte zostały jakieś działania, by zepchnąć je z powrotem do oceanu.