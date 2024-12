Ponad sześć milionów nieruchomości w Anglii zagrożonych powodziami. Alarmujący raport

Z raportu opublikowanego przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska wynika, że 6,3 miliona domów i budynków przedsiębiorstw w Anglii może znaleźć się pod wodą na skutek powodzi. W związku ze zmianami klimatu, które zostały po raz pierwszy uwzględnione w takiej analizie, do 2050 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do ośmiu milionów.

W 2018 roku brytyjscy badacze oszacowali, że 5,5 miliona nieruchomości w Anglii jest zagrożonych powodziami, jednak tegoroczna prognoza zakłada, że może ich być o 15 procent więcej. Wzrost liczby zagrożonych zalaniem obiektów wynika przede wszystkim z lepszego dostępu do danych i nowych modeli.

Najnowszy raport brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska (EA) podaje, że na terenie Anglii 4,6 mln z ponad sześciu milionów nieruchomości zagrażają zalania związane z wodami powierzchniowymi. Dochodzi do nich wtedy, kiedy ekstremalne opady deszczu powodują przeciążenie systemów odwadniających, co może prowadzić do powodzi błyskawicznych, szczególnie niebezpiecznych na obszarach miejskich. Liczba ta jest aż o 43 proc. wyższa w porównaniu z poprzednią oceną.

Z raportu wynika też, że 2,4 mln nieruchomości jest w niebezpieczeństwie z powodu powodzi związanych ze wzrostem stanów wody w rzekach i morzach.

"Kolejne ostrzeżenie o rosnącym zagrożeniu"

Nowa analiza po raz pierwszy uwzględnia zmiany klimatu. Według autorów mogą one przyczynić się do tego, że do 2050 roku nieruchomości zalanych przez wody powodziowe będzie w Anglii aż osiem milionów.

- Do połowy stulecia jedna na cztery nieruchomości może znajdować się na terenach zagrożonych powodzią - podkreśliła Julie Foley, dyrektorka ds. strategii ryzyka powodziowego w Agencji Ochrony Środowiska.

- Raport ten stanowi kolejne drastyczne ostrzeżenie o rosnącym zagrożeniu, jakie kryzys klimatyczny stwarza dla ludzi, domów i społeczności w całym kraju - powiedziała w rozmowie z dziennikiem "The Independent" lison Dilworth, działaczka organizacji "Friends of the Earth".

Nieruchomości najbardziej zagrożone

Z raportu wynika, że ponad połowa (52 procent) nieruchomości narażonych na wysokie lub średnie ryzyko powodzi znajduje się w regionach East Midlands, Yorkshire, Humber i South East. W Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii, pod wodą może znaleźć się aż 319 800 nieruchomości.

Liczba nieruchomości o najwyższym poziomie ryzyka wzrosła o 88 proc, przy czym 467 900 domów i budynków firm jest zlokalizowanych na na obszarach, gdzie prawdopodobieństwo powodzi w danym roku wynosi więcej niż jeden do 30 - podała EA.

Zagrożone transport i edukacja

Powodzie mogą również mocno wpłynąć na transport. Z analizy wynika, że 37 proc. linii kolejowych i 38 proc. dróg znajduje się na zagrożonych terenach. Również sektor edukacji jest narażony na skutki niszczycielskiego żywiołu, ponieważ z danych wynika, że zalaniu może ulec ponad 20 proc. szkół.

Autorka/Autor:anw,ps

Źródło: The Guardian, gov.uk, independent.co.uk