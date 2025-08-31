Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"

31 sierpnia 2025, 18:06
Źródło:
Pakistan Today, Al Jazeera, AP News, Arab News
Pendżab, wschodnia prowincja Pakistanu, zmaga się z największą powodzią w swojej historii. Od początku sezonu monsunowego żywioł dotknął ponad 1,5 miliona ludzi. Tysiące wsi i setki tysięcy hektarów zostało zalanych. Intensywne opady doprowadziły do bezprecedensowego kryzysu hydrologicznego.

PogodaDługoterminowaWeekend

Pendżab mierzy się z największą powodzią w swojej historii. W prowincji tej życie straciło co najmniej 30 osób. Żywioł zmusił do ewakuacji ponad 760 tysięcy osób.

- To największa powódź w historii Pendżabu. Dotknęła dwa miliony ludzi - powiedziała Marriyum Aurangzeb, ministra prowincji Pendżab.

Od początku sezonu monsunowego w całym Pakistanie zginęło już ponad 800 osób, a ponad 1100 zostało rannych.

Tysiące osób ewakuowano po tym jak powódź spustoszyła część prowincji PendżabPAP/EPA/MANSOOR ABBAS

Ogromna skala zniszczeń

Trwające od kilku tygodni intensywne opady monsunowe, wzmocnione przez masowe spuszczenie wody ze sztucznych zapór po stronie indyjskiej, dotknęły ponad 1,5 miliona ludzi. Poziom wód w rzekach Sutlej, Chenab i Ravi osiągnął rekordowe wartości, powodując bezprecedensowy kryzys hydrologiczny w regionie.

Powódź spustoszyła rozległe tereny rolnicze w prowincji Pendżab. Ponadto doprowadziła do śmierci setek tysięcy zwierząt gospodarskich. Wielu rolników utraciło swoje główne źródło dochodu, co może poważnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Pendżab odgrywa kluczową rolę w krajowej produkcji zbóż, zwłaszcza pszenicy.

Jak relacjonują mieszkańcy, powódź zaczęła się niepozornie, by w krótkim czasie przekształcić się w żywioł niszczący plony i inwentarz. Zwierzęta, które ocalały, przeniesiono w bezpieczne rejony.

Powódź w prowincji Pendżab PAP/EPA/A. HUSSAIN
Mieszkańcy Pendżabu przedzierają się przez wody powodziowe PAP/EPA/A. HUSSAIN
Powódź w prowincji Pendżab PAP/EPA/A. HUSSAIN
Gospodarstwa domowe w prowincji Pendżab znalazły się pod wodąPAP/EPA/A. HUSSAIN

Nieprzyjazne działanie Indii

Sytuację hydrologiczną w Pendżabie dodatkowo pogorszyło transgraniczne uwolnienie wody ze zbiorników retencyjnych po stronie Indii, zwłaszcza w regionie Kaszmiru. Spowodowało to gwałtowny wzrost poziomu rzek po pakistańskiej stronie granicy. Indie oficjalnie ostrzegły o możliwych zrzutach wody podczas pierwszego kontaktu dyplomatycznego od czasu poważnego napięcia między krajami w maju 2025 roku, kiedy oba państwa znalazły się na granicy konfliktu zbrojnego. Władze Pakistanu prowadzą obecnie monitoring skali zrzutów, a lokalne służby podejmują działania mające na celu ograniczenie skutków powodzi.

W odpowiedzi na bezprecedensową powódź w Pendżabie, władze prowadzą największą w historii prowincji akcję ratunkową. Ponad 800 łodzi oraz około 1300 ratowników zaangażowano w ewakuację ludności, głównie z terenów wiejskich położonych wzdłuż głównych rzek. W odpowiedzi na kryzys władze uruchomiły ponad 500 punktów pomocy, w tym tymczasowe obozy dla przesiedleńców oraz mobilne jednostki medyczne i weterynaryjne. Lokalne urzędy przekształciły budynki szkół, posterunki policji oraz obiekty wojskowe w tymczasowe schroniska. Najwyżsi przedstawiciele państwa - w tym premier, członkowie rządu oraz szef sztabu armii - odwiedzili najbardziej poszkodowane regiony, deklarując wsparcie i nadzorując działania służb.

Przygotowują się na powódź

W sąsiedniej prowincji Sindh przygotowywane są plany ochrony przed nadchodzącą falą powodziową, która spodziewana jest na początku września. Szef rządu Sindh podkreślił, że najważniejszym celem jest ochrona życia ludzkiego i zwierząt oraz zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych przed uszkodzeniami.

Skutki zmian klimatu

Pakistan należy do krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, mimo że jego udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych jest niewielki - wynosi mniej niż 0,1 procenta. W kraju tym coraz częściej występują ekstremalne zjawiska, takie jak ulewne deszcze czy osuwiska.

W ostatnich latach Pakistan wielokrotnie doświadczał katastrofalnych powodzi, które zalewały rozległe obszary, pogłębiając kryzys humanitarny i powodując znaczne straty gospodarcze.

ZOBACZ TEŻ: 24 pogrzeby zamiast wesela. "Co mam powiedzieć?"

Sezon monsunowy w Pakistanie trwa do końca września, a prognozy wciąż przewidują ryzyko kolejnych intensywnych opadów i powodzi. Lokalne władze oraz społeczności pozostają w stanie podwyższonej gotowości, jednak skala zniszczeń i liczba poszkodowanych wskazują na konieczność międzynarodowego wsparcia.

Autorka/Autor:Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Pakistan Today, Al Jazeera, AP News, Arab News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/A. HUSSAIN

