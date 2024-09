Ponad pięć tysięcy strażaków walczy z pożarami

Wśród zabitych strażacy

Jak poinformował rząd Luisa Montenegro, we wtorek w godzinach popołudniowych w miejscowości Nelas, w dystrykcie Viseu na północy kraju, w pożarze kompleksu leśnego zginęło trzech strażaków, których wóz zajął ogień. Tym samym bilans ofiar żywiołu wzrósł do siedmiu zabitych. Premier przekazując kondolencje rodzinom zabitych przez pożar strażaków, zapowiedział, że we wtorek wieczorem odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu, aby podjąć działania służące skutecznej walce z żywiołem i wsparciu dla poszkodowanych przez kataklizm. Według portugalskich służb medycznych do wtorkowego popołudnia w pożarach poszkodowanych zostało blisko 50 osób, wśród których jest 33 strażaków.