Ponad 130 budynków spłonęło, ogień zagraża tysiącom kolejnych

Zniszczone budynki, ewakuowani

Powierzchnia objęta ogniem wynosi około 124 tysięcy hektarów (1242 km kwadratowych), co czyni go ósmym największym pożarem w Kalifornii w historii stanu - poinformowała stacja CNN. Dla porównania, powierzchnia Los Angeles to 1299 km kwadratowych.

Pożar rozprzestrzenia się z prędkością 1600-2000 ha na godzinę. Nie jest opanowany wcale lub w minimalnym stopniu. - Największym wyzwaniem związanym z tym pożarem jest dotarcie do niego - podkreślił kapitan straży pożarnej Dan Collins. - To stromy teren, prawie bez dróg - wyjaśnił.

W Oregonie płonie jeszcze więcej

Jak wskazują służby, do obecnej trudnej sytuacji przyczyniły się zmiany klimatyczne, ponieważ w ich wyniku dochodzi do coraz częstszych wyładowań atmosferycznych. W warunkach rekordowych upałów i suszy prowadzi to do wzrostu liczby pożarów.