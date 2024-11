"Po raz kolejny ogłaszamy czerwony alert"

Saulo przedstawiła konkluzje z najnowszego raportu "State of the Climate 2024". Jak wynika z przygotowywanej corocznie przez WMO publikacji, od stycznia do września 2024 roku średnia globalna temperatura wyniosła 1,54 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego (lata 1850-1900), zaś lata 2015-2024 były najcieplejszą dekadą w historii pomiarów. Przyjęte w 2015 r. porozumienie paryskie ma na celu niedopuszczenie do wzrostu średniej globalnej temperatury powyżej 2 st. C w stosunku do ery przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st.