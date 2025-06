Papież Leon XIV opuści Watykan, by schronić się przed skwarem

Papież Leon XIV spędzi większość lipca w rezydencji w Castel Gandolfo. To sposób na ucieczkę przed wysokimi temperaturami, jakie panują latem w Rzymie. Gorąco było już w zeszły weekend, kiedy to termometry w Wiecznym Mieście pokazały ponad 36 stopni Celsjusza.

Od końca maja nad częścią Włoch utrzymują się masy ciepłego powietrza, przynoszące upały w wielu regionach kraju. Szczególny skwar odnotowano w zeszły weekend, kiedy to w niektórych regionach termometry pokazały prawie 40 stopni Celsjusza. W Rzymie temperatura maksymalna w niedzielę wyniosła ponad 36 st. C, a to nie koniec - skwar ma powrócić już pod koniec tygodnia, a lipiec i sierpień przyniosą kolejne fale upałów.