Ostrzeżenie przed "pokoleniowymi" powodziami

Trzy miesiące deszczu w kilka dni

Burze będą wielokrotnie przechodzić nad tymi obszarami, przynosząc ze sobą dobowe sumy opadów od 50 do 75 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do soboty w niektórych regionach ma spaść ponad 380 l/mkw. - to więcej niż średnia suma opadów dla całej wiosny w tym regionie. W Paducah w Kentucky, gdzie spodziewane są wyjątkowo intensywne opady, w okresie od marca do maja wartość wieloletnia nie przekracza 370 l/mkw.