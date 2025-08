Zbiegł na dół, bo usłyszał krzyk dziecka. "Musimy się stąd wydostać"

W czwartek północno-wschodnie USA nawiedziły ulewy. Ostrzeżenia przed powodzią objęły prawie 50 milionów ludzi, a w miastach New Jersey i Nowy Jork władze ogłosiły stan wyjątkowy. Lotniska w dwóch wymienionych miastach, a także w Filadelfii zgłosiły znaczne opóźnienia i odwołania lotów.

Zalane mieszkania w Nowym Jorku. Woda sięgała sufitu

Niektórzy mieszkańcy Nowego Jorku brodzili po talię w wodzie, gdy w czwartek ulewy zalały ich mieszkania. Jednym z nich była Betsy Chavarria mieszkająca na osiedlu Bayside w dzielnicy Queens. W pewnym momencie okna w jej mieszkaniu nie wytrzymały i pękły, a woda wlała się do środka.

- Zamknęliśmy okna, żeby woda nie dostała się do środka, ale ciśnienie było tak wysokie, że szkło się rozbiło i wtedy pomyśleliśmy: "Ok, musimy się stąd wydostać" - zrelacjonowała sytuację mieszkanka.

- Sąsiad zszedł na dół, bo usłyszał krzyki mojego syna, więc po prostu oddaliśmy go sąsiadowi, a on mógł zabrać go na górę - powiedziała Chavarria.