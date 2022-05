Czy Ziemia chce nam coś przekazać? W chmurach nad Chile uformował się napis "Go"

Naukowcy z amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) opublikowali nowe zdjęcie, pochodzące z satelity GOES East. Poruszyło media i internautów. Dopatrzono się w nim przesłania, jakie ziemska "matka natura" miałaby przekazać ludzkości. To dwie litery: "Go". I bardzo wiele interpretacji.

Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) pokazała najnowsze zdjęcie, które zrobił satelita GOES East nad Chile. Pojawiły się komentarze, że ziemska matka natura próbuje nam coś przekazać. Na fotografii z piątku 6 maja widać, jak w chmurach utworzył się napis "Go", który w języku angielskim ma szerokie znaczenie, między innymi "Idź", "dalej" czy "działaj". Ale także "odejdź". Na tym jednak interpretacje zjawiska się nie kończą.

"Dzięki Bogu już piątek" czy "idźcie sobie"?

Żart ten wynikał z faktu, iż naukowcy uznali wypatrzoną w chmurach literę "G" za część popularnego amerykańskiego skrótu TGIF ("Thanks God It's Friday") - dzięki Bogu już piątek.

Już wkrótce jednak zdjęcie obrosło w nowe interpretacje. Sama NOAA przyznała, że na fotografii można dostrzec kolejną literę, "O". Razem - "Go". Co miałaby nam powiedzieć matka natura? Żebyśmy wzięli się do roboty, wybrali na wakacje do Ameryki Południowej, opuścili Ziemię?