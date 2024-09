Ponad 20 ofiar śmiertelnych, dziesiątki miliardów euro strat. Pierwszy raport

"Niszczycielskie skutki"

- Co ważne też, można powiedzieć, że wzrost temperatury spowodował przyrost tej intensywności zjawiska o siedem procent, bo to wyraźnie w raporcie wybrzmiało. To oczywiście skutek dwóch rzeczy - opowiadał Chojnicki. Jak przyznał, pierwszą była wysoka temperatura powietrza, która może unieść wodę nad ląd, a drugą wysoka temperatura Morza Śródziemnego, które było właśnie jej źródłem w środowisku. - Gdyby morze miało normalną temperaturę, taką jaką znamy z pomiarów klimatycznych, intensywność tego procesu byłaby mniejsza - zauważył.

Hamowanie emisji i adaptacja

- Ten raport ma dwa wymiary. Z jednej strony wiemy, że hamowanie emisji to jedyny sposób, żeby ten system nie nabierał jeszcze większej ilości energii, coraz bardziej nas nie zaskakiwał i to jest to przeciwdziałanie. Z drugiej strony chodzi o adaptację - przekazał Chojnicki. Zwrócił uwagę, że w takich warunkach musimy zwrócić uwagę na dostosowanie się do nowej sytuacji w przypadku planowania działań, które "powinniśmy przedsięwziąć, żeby mieć spokojne życie w przyszłości". - To jest absolutnie najważniejsza rzecz, żebyśmy sobie uświadomili, że budujemy na bazie tego, co wiemy z przeszłości. Przyszłość zapowiada się bardziej intensywnie - dodał.