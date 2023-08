Niemcy. Sześcioro rannych po uderzeniu pioruna

czytaj dalej

W wyniku pożarów na Hawajach zginęło co najmniej 80 osób. To stan na sobotnie popołudnie, ale niewykluczone, że tragiczny bilans jeszcze wzrośnie. Ogień wciąż płonie, ale strażacy robią wszystko co mogą, by go ugasić. Pożoga zniszczyła ponad dwa tysiące domów, wielu mieszkańców nie ma dokąd i do czego wracać.